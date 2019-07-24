Son Dakika Haberleri: Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Kesimoğlu'na ziyaret
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Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Kesimoğlu'na ziyaret

1 saat önce

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Kesimoğlu'na ziyaret, System.String[]

İki isim, yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Bartholomeos, patrikhane, cemaati ve şahsı adına yeni seçilen Kırklareli Belediye Başkanı'na tebrik ve nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Kesimoğlu, Bartholomeos ve beraberindeki heyet ile birlikteKırklareli'nde kalıntıları yer alan klise yerlerinin yanı sıra Yayla Mahallesi'nde bulunan Atatürk Evi ve Ali Rıza Efendi Kültür Evi'ni ziyaret ettiler.

Kesimoğlu, klise yapımıyla ilgili projelerinin olduğunu bu konuda Bartholomeos'la uzun zamandır fikir alışverişinde olduklarını söyledi.

Kırklareli hakkında yaptıkları çalışmaları aktaran Kesimoğlu, Bartholomeos'un Kırklareli'nden memnun ayrıldığını ifade etti.

Bartholomeos, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:43 Kaynak: Bültenler
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