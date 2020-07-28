Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Cumhurbaşkanı Edoğan'a Sümela Manastırı teşekkürü - Son Dakika

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Cumhurbaşkanı Edoğan'a Sümela Manastırı teşekkürü

Fener Rum Patriği Bartholomeos, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sümela'nın restorasyon sonrası ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Cumhurbaşkanı Edoğan'a Sümela Manastırı teşekkürü, System.String[]

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Bartholomeos'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarına verdiği destek ve gösterdiği ilgi nedeniyle duyduğu memnuniyetini ifade ettiği belirtildi.

Bartholomeos'un, görüşmede, Türk ve İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramını tebrik ettiği de kaydedildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Bartholomeos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 08:43

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Cumhurbaşkanı Edoğan'a Sümela Manastırı teşekkürü - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir Bulgaristan'da Meriç Nehri'nden su içen ineklerin telef olduğu iddiası üzerine Türkiye harekete geçti İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun "50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek" iddiasına yanıt verdi Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasına sert tepki: Hezeyan bildirisi, zillet ve hezimet beyannamesi İngiliz şarkıcı Katie Price, karantina sonrası soluğu Türkiye'de aldı Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, zeytin bahçesine uçtu! İmam ve kayınpederi öldü Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor
Aycan Yanaç, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir Aycan Yanaç, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir         
16:35
Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu         
16:30
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü         
16:22
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
15:55
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı         
15:47
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor         
15:42
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar         
15:07
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı         
15:04
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş         
14:42
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti         
14:30
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak         
14:29
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı         
14:20
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı         
14:09
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü 70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü         
13:45
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı         
13:27
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
13:26
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu         
12:23
Filistinli genç Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı         
12:05
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı         
11:47
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?         
11:28
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı         
11:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil         
11:17
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış         
10:56
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı         
09:54
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı 2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı         
09:49
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu         
09:45
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı         
09:04
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı         
08:38
Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı         
06:55
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor         
16:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2020 21:04:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Cumhurbaşkanı Edoğan'a Sümela Manastırı teşekkürü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei