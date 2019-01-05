Son Dakika Haberleri: Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Bağımsızlığını Tanıyan Kararnameyi...

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Bağımsızlığını Tanıyan Kararnameyi...

1 saat önce

IHAAW121842-GEN/05-01-2019- Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi bugün imzalayacak.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Bağımsızlığını Tanıyan Kararnameyi..., System.String[]
IHAAW121842-GEN/05-01-2019

- Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi bugün imzalayacak. Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenecek törene Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da ailesi ile birlikte katılıyor. 05.01.2019 12: 18: 42 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:24 Kaynak: İHA

Bartholomeos, Ukrayna, Güncel
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