Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Bağımsızlığını Tanıyan Kararnameyi...
1 saat önce
IHAAW121842-GEN/05-01-2019- Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi bugün imzalayacak.
IHAAW121842-GEN/05-01-2019
- Fener Rum Patriği Bartholomeos
, Ukrayna
Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi bugün imzalayacak. Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenecek törene Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko
da ailesi ile birlikte katılıyor. 05.01.2019 12: 18: 42 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:24 Kaynak: İHA
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