Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "Otosefali" Kazandıracak Kararnameyi...
1 saat önce
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" kazandıracak kararnameyi Devlet Başkanı Poroşenko'nun katıldığı törenle verdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:53 Kaynak: AA
Ukrayna'da Üniversiteli İki Türk Kızının Öldürülmesiyle İlgili Ayrıntılar Ortaya Çıktı
Baskonia'yı 96-87 Deviren Fenerbahçe Beko, Üst Üste 12. Galibiyetini Aldı
Ukrayna Polisi Bu Şüpheliyi Arıyor
Fener Rum Patriği, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne Bağımsızlık Kazandıracak Kararnameyi Poroşenko'ya Verdi