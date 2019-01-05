Son Dakika Haberleri: Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "Otosefali" Kazandıracak Kararnameyi...

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "Otosefali" Kazandıracak Kararnameyi...

1 saat önce

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" kazandıracak kararnameyi Devlet Başkanı Poroşenko'nun katıldığı törenle verdi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" kazandıracak kararnameyi Devlet Başkanı Poroşenko'nun katıldığı törenle verdi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:53 Kaynak: AA

Petro Poroşenko, Ukrayna, Bartholomeos, Güncel
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