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Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunan 5 şüpheli,...
6 saat önce
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunan 5 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:41 Kaynak: İHA
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunan 5 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişiminde bulunan 5 kişi tutuklandı İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü Beyoğlu'nda takla atan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasında Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular