Son Dakika Haberleri: Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunan 5 şüpheli,...
Son Dakika 3. Sayfa Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunan 5 şüpheli,... - Son Dakika

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunan 5 şüpheli,...

6 saat önce

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunan 5 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunan 5 şüpheli,..., System.String[]

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunan 5 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Bartholomeos, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:41 Kaynak: İHA
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