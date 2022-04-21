FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE KUTSAL YAĞ AYİNİ - Son Dakika
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FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE KUTSAL YAĞ AYİNİ

21.04.2022 14:13
FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE KUTSAL YAĞ AYİNİ

10 yılda bir Ortodoks kiliselerindeki vaftizlerde kullanılmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'nde hazırlanan ve "miron" denilen vaftiz yağı, Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayinle kutsandı.

İSTANBUL DHA- 10 yılda bir Ortodoks kiliselerindeki vaftizlerde kullanılmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'nde hazırlanan ve "miron" denilen vaftiz yağı, Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayinle kutsandı. Kutsal yağlar, İstanbul'dan dünyadaki Ortodoks kiliselerine gönderilecek.

Fener Rum Patrikhanesi'nde, 10 yılda bir Girit Adası'ndan gönderilen zeytinyağı ve farklı manastırlardan getirtilen 57 çeşit malzeme ile yapılan "miron" denilen vaftiz yağı için kutsama töreni gerçekleşti. Ayin, Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından yönetildi. Ortodoks dünyada doğumdan ölüme ve birçok ayinde önemli sembolik görev üstlenen kutsal yağ, Güney Amerika'dan Asya'ya Afrika'dan Avrupa'ya Ortodoks kiliselerine gönderilecek. Yaklaşık 400 kilo olan yağdan kalanlar ise Patrikhane deposunda bekletilerek ihtiyaç dahilinde kiliselere zaman içinde gönderilecek.

'BU YAĞIN FORMÜLÜ 1890 YILINDA TESCİL EDİLDİ"

Kutsal yağın üretim sorumlusu Eczacı Yorgi Saviç, kutsal yağın tarihsel önemini anlatarak, 'Bu yağ eski bir formüle dayanıyor. Bu formül en son 1890 yılında tescil edildi. Bu formülün içerisinde 57 çeşit ürün var. Bu ürünler bitkisel kökenli ancak iki tanesi hayvansal kökenli madde. Ancak hayvansal kökenli madde yavaş yavaş çıkarılacak. Uluslararası bazı kararlara göre, hayvansal kökenli maddeler yasaklanıyor. Bu yağ, çocukların vaftiz törenlerinden sonra cemaate katılmaları şeklinde bu yağ sembolik olarak çocukların alınlarına haç işareti şeklinde sürülüyor" diye konuştu. Kimyager Aristotelis Çokona ise üretim detaylarını anlatarak 'Hristiyanlığın ilk yıllarından itibaren bir insan Hristiyanlığı kabul ettiğinde onu kutsamak için aziz kişiler alnına dokunuyor. Ardından alına yağ sürme geleneği başladı. İlk başlarda zeytinyağı sürülürdü. 1856'dan itibaren 57 adet kokulu madde kullanıyoruz. Teknik gelişmeler oldu. Eskiden yağı süzgeçlerden süzüyorduk artık pompamız var" dedi.

FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE KUTSAL YAĞ AYİNİ
FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE KUTSAL YAĞ AYİNİ
FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE KUTSAL YAĞ AYİNİ
FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE KUTSAL YAĞ AYİNİ
FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE KUTSAL YAĞ AYİNİ
FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE KUTSAL YAĞ AYİNİ
FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE KUTSAL YAĞ AYİNİ
FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE KUTSAL YAĞ AYİNİ
FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE KUTSAL YAĞ AYİNİ
FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE KUTSAL YAĞ AYİNİ
FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE KUTSAL YAĞ AYİNİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE KUTSAL YAĞ AYİNİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE KUTSAL YAĞ AYİNİ - Son Dakika
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