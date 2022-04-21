Fener Rum Patrikhanesi'nde kutsal yağ Miron töreni - Son Dakika
Üye Girişi

Fener Rum Patrikhanesi'nde kutsal yağ Miron töreni

21.04.2022 14:01
Fener Rum Patrikhanesi'nde kutsal yağ Miron töreni

Fener Rum Patrikhanesi 57 içeriği ve 10 yılda bir üretilmesiyle Ortodoks dünyası için sembolik bir öneme sahip kutsal yağ Miron ayinine ev sahipliği yaptı.

Fener Rum Patrikhanesi 57 içeriği ve 10 yılda bir üretilmesiyle Ortodoks dünyası için sembolik bir öneme sahip kutsal yağ Miron ayinine ev sahipliği yaptı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Teodorikakis, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis, Yunanistan Eğitim Bakan Yardımcısı Zeta Makri, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, azınlık temsilcileri, diplomatik misyon temsilcileri, yağ üretiminde görev alan kimyagerler ve çok sayıda yerli, yabancı turist katıldı.

Sabah 09.00'dan 13.00'e kadar süren törende 10 yılda bir Patrikhane bahçesindeki alanda üretilen ve dün akşam son halini alan Miron yağı, gümüş sürahilerle Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi'ne getirildi.

Ortodoks dünyasında Paskalya öncesinde "kutsal perşembe" olarak kabul edilen günde düzenlenen etkinlikte Paskalya için de dualar edildi.

Patrik Bartholomeos'un konuşmasıyla başlayan törende, patrikhanede görev alan din adamları, İstanbul Ortodoks kiliselerinden temsilciler ve Ortodokslar dualara eşlik etti.

Bartholomeos, okuduğu dua ve ritüellerle 10 yılda bir üretilen Miron yağını kutsadı. Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Teodorikakis de etkinlikte özel olarak dua etti.

Törenin ardından Patrikhane'ye gelen Ortodoks ziyaretçilere komünyon ikramı yapıldı. Tören uzun süre çalan çanlarla sona erdi.

Burada 3 günlük süreçte üretilen kutsal yağ Miron, şişelenerek ihtiyaca göre tüm dünyadaki Ortodoks kiliselerine gönderilecek.

YORUMLAR
500
KUTSAL YAĞ FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE HAZIRLANIYOR KUTSAL YAĞ FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE HAZIRLANIYOR FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE KUTSAL YAĞ AYİNİ FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE KUTSAL YAĞ AYİNİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fener Rum Patrikhanesi'nde kutsal yağ Miron töreni - Son Dakika


Son Dakika
14:47 Behzat Uygur takipçisini ifşa etti: 17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım
14:47 Başarılı savunmacı Szalai'den kötü haber geldi! Fenerbahçe yıldızını kaybedebilir
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:23 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96'ncı yaşını kutluyor! Tahttaki 70'inci yılına özel bebek üretildi
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
14:18 Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek
14:11 Ahmet Dursun'dan tepki çeken Türkiye-Almanya market fiyatları kıyaslaması: Hayat ucuz değil mi?
14:11 Selvi Kılıçdaroğlu elektriklerinin kesilmesine ilişkin konuştu: 4 milyonun ailenin elektriği de kesik
14:04 Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Destici: Mültecilerin tamamı gönderilmeli
14:01 CHP'li Mahmut Tanal, koruma altındaki ceylanların peşini bırakmıyor: 123 ceylana ne oldu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 15:01:04. #1.12#
SON DAKİKA: Fener Rum Patrikhanesi'nde kutsal yağ Miron töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement