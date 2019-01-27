Fener Seri Başlatmak İstiyor

Spor Toto Süper Lig'de zor zamanlar geçiren Fenerbahçe, yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de zor zamanlar geçiren Fenerbahçe, yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Müsabaka öncesinde Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan ve 15. sırada bulunan sarı-lacivertliler sahasında ligin 3. sırasında yer alan Yeni Malatyaspor ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında alacağı bir galibiyetle moral bulup ligdeki sıralamasını üst sıralara taşımak istiyor.



SON 13 MAÇTAN 1'İ KAZANILDI Süper Lig'deki son 13 maçının sadece birini kazanabilen Fenerbahçe bu müsabakalardan 8 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Kanarya, son 6 maçta ise galip gelemedi. Sarı-lacivertliler bu maçta da puan kaybederse, 2003'te yaşadığı 9 maçlık galibiyet hasreti rekorunu kırarak 10 maça çıkarmış olacak.



GOLE ÇEVİRME ORANI EN DÜŞÜK TAKIM Bu sezon Süper Lig'de gol pozisyonu bulamayan ve hücumda etkili olamayan Fenerbahçe ligin en düşük gol çevirme oranına sahip. Bu sezon % 8,6'lık oranla pozisyonları gole çevirmede sarı-lacivertliler son sırada yer alıyor.



ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARDA KAYBEDİYOR Fenerbahçe, ligde sahasında öne geçtiği maçlarda puan kaybediyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de B.B. Erzurumspor'un evinde öne geçip puan kaybettiği (8 puan) maçlarda en fazla kaybeden ikinci takım (7 puan) konumunda bulunuyor.



SAKAT VE CEZALILAR Fenerbahçe'de Martin Skrtel kırmızı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Tolga Ciğerci, Erten Ersu, Oğuz Kağan Güçtekin, Harun Tekin ve Michael Frey sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayacak. İki takım arasında oynanacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.



(İHA)

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