Fener taraftarını kahreden pozisyon Twitter'da TT oldu: Pelkas'ın banka hesapları incelensin

Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönemedi. Bu sezon rakibine 5 puan bırakan sarı lacivertli ekip, Yeni Malatya Stadı'nda aldığı skor kadar sahaya yansıttığı futbolla da eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Dün geceden beri karşılaşma ile ilgili sosyal medyada on binlerce paylaşım yapıldı. Konuyla ilgili açılan en dikkat çekici başlık ise "Satılmış Fenerbahçe" oldu. Önceki gün Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasında Fenerbahçe taraftarının şike imasında bulunması sonrası Beşiktaşlı taraftarlar tarafından açıldığı düşünülen konu başlığının altında birbirinden ilginç yorumlar yapıldı.

PELKAS'LA İLGİLİ YORUMLAR BOMBA

Bu paylaşımlardan en dikkat çeken ise karşılaşmasının son dakikalarında takımı adına net bir pozisyonu harcayan Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas'la ilgili yapılan yorumlar oldu.

İşte yapılan o yorumlardan bazıları;

- Pelkas'ın banka hesapları incelensin.

- Malatya düşmesin diye Pelkas şike yapmış.

- Pelkas, Malatyaspor küme düşmesin diye 1 ton kayısı karşılığında maçı satmış.

- Maçtan 1 gün önce Malatya'ya git. Maçın oynanacağı şehirde Otelde kal. Sonra bu golü kaçır. Yemezler.