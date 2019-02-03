Son Dakika Haberleri: Fener Türk Telekom'u Rahat Geçti

Fener Türk Telekom'u Rahat Geçti

1 saat önce

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Ankara temsilcisi Türk Telekom'u 87-64 yenerek liderliğini sürdürdü.

Fener Türk Telekom'u Rahat Geçti, System.String[]
Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Ankara temsilcisi Türk Telekom'u 87-64 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 87-64 yenen Zeljko Obradovic'in öğrencileri, 14. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko'nun en skorer oyuncusu 19 sayıyla Nicolo Melli olurken, onu 16 sayıyla Kostas Sloukas takip etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:06 Kaynak: İHA

Beko, Fenerbahçe, Türk Telekom, Güncel
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