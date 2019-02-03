Fener Türk Telekom'u Rahat Geçti
1 saat önce
Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Ankara temsilcisi Türk Telekom'u 87-64 yenerek liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe Beko
, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Ankara
temsilcisi Türk Telekom
'u 87-64 yenerek liderliğini sürdürdü.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 87-64 yenen Zeljko Obradovic
'in öğrencileri, 14. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko'nun en skorer oyuncusu 19 sayıyla Nicolo Melli olurken, onu 16 sayıyla Kostas Sloukas
takip etti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:06 Kaynak: İHA
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