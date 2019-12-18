Fenerbahçe: 0-2

83'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Deniz'in sol korner çizgisine yakın bir noktadan ceza sahası içerisine çıkardığı topta Tolgay'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

70'inci dakikada Deniz'in direk olarak yolladığı kornerde, kaleci Umut topu son anda kornere çeldi.

66'ncı dakikada Deniz, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayı üzerinde pasını Ferdi'ye çıkardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

54'üncü dakikada Fenerbahçe golü buldu. Tolga'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan penaltı noktasına yaptığı iyi yükselen Zanka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

13'üncü dakikada Tolga Ciğerci pasını ceza sahası içindeki Mevlüt'e çıkardı. Bu oyuncunun pasıyla penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Alper'in kayarak vuruşunda top kalecide kaldı.

9'uncu dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Alper Potuk, rakiplerinden sıyrılarak ara pasını Mevlüt'e yolladı. Bu oyuncunun kaleciye karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'da Fenerbahçe, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 54'üncü dakikada Zanka ve 83'üncü dakikada Tolgay attı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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