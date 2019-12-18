Fenerbahçe: 0-2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe: 0-2 - Son Dakika Spor

Fenerbahçe: 0-2

6 saat önce

STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Emre Malok, Ali Tuna, Mehmet Emin TuğralİSTANBULSPOR: Umut Kaya (Dk. 75 Yusuf Aklan) - Mehmet Yeşil (Dk. 78 Muhammet Şahin), Wellington, Yavuzhan Keleşoğlu, Süleyman Selak (Dk.

Fenerbahçe: 0-2, System.String[]

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Emre Malok, Ali Tuna, Mehmet Emin Tuğral

İSTANBULSPOR: Umut Kaya (Dk. 75 Yusuf Aklan) - Mehmet Yeşil (Dk. 78 Muhammet Şahin), Wellington, Yavuzhan Keleşoğlu, Süleyman Selak (Dk. 69 Berk Ali Nizam), Berkay Görmez, Muhammed Demirci, Oğuzhan Akgün, Kağan Miray Barış, Zafer Şensoy, Allahyar

FENERBAHÇE: Harun Tekin - Murat Sağlam, Zanka, Rami, Deniz Türüç, Jailson, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç

GOLLER: Dk. 54 Zanka, Dk. 83 Tolgay (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Wellington, Süleyman Selak (İstanbulspor) - Murat Sağlam, Alper Potuk, Zanka (Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'da Fenerbahçe, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 54'üncü dakikada Zanka ve 83'üncü dakikada Tolgay attı.

2'nci dakikada Jailson'un çıkarken kaybettiği top sonucunda topla birlikte sol çaprazdan içeri giren Oğuzhan'ın şutunu kaleci Harun son anda kornere çeldi.

9'uncu dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Alper Potuk, rakiplerinden sıyrılarak ara pasını Mevlüt'e yolladı. Bu oyuncunun kaleciye karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

13'üncü dakikada Tolga Ciğerci pasını ceza sahası içindeki Mevlüt'e çıkardı. Bu oyuncunun pasıyla penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Alper'in kayarak vuruşunda top kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

54'üncü dakikada Fenerbahçe golü buldu. Tolga'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan penaltı noktasına yaptığı iyi yükselen Zanka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

55'inci dakikada Ferdi'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tolga'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

66'ncı dakikada Deniz, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayı üzerinde pasını Ferdi'ye çıkardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

70'inci dakikada Deniz'in direk olarak yolladığı kornerde, kaleci Umut topu son anda kornere çeldi.

83'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Deniz'in sol korner çizgisine yakın bir noktadan ceza sahası içerisine çıkardığı topta Tolgay'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.


Muhammet Şahin, Fenerbahçe, Ali Tuna, Esenyurt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:43 Kaynak: DHA
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