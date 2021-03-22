Fenerbahçe 1 puanla yetindi - Son Dakika

Fenerbahçe 1 puanla yetindi

22.03.2021 10:55
Fenerbahçe 1 puanla yetindi, System.String[]

Deplasman yenilmezlik serisi 8'e çıktı-Ozan Tufan beraberliği getirdi-Altay Bayındır göz doldurdu-Nazım ve İrfan Can bekleneni veremedi-Erol Bulut son vuruşlardan şikayetçiMustafa AKIN / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile 353'üncü randevusuna çıkan Fenerbahçe,...

-Deplasman yenilmezlik serisi 8'e çıktı

-Ozan Tufan beraberliği getirdi

-Altay Bayındır göz doldurdu-Nazım ve İrfan Can bekleneni veremedi-Erol Bulut son vuruşlardan şikayetçi

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile 353'üncü randevusuna çıkan Fenerbahçe, 1 puanla yetindi. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden Ozan Tufan'ın 89'uncu dakikada attığı golle 1-1 berabere ayrıldı. Deplasmandan 1 puanla ayrılan sarı-lacivertliler zirve yarışındaki yerini korurken puanını 59'a yükseltti. Bu sezon derbi maçlarda galip gelemeyen Fenerbahçe, 4 derbi karşılaşmasından 2 puan alabildi. Evinde oynadığı maçlara oranla dış sahada daha fazla galip gelen Fenerbahçe, deplasmandaki yenilmeme serisini de 8 maça yükseltti. Evinde 6 maçta mağlup gelerek kötü bir rekora imza atan sarı-lacivertlilerin yüzü deplasman maçlarında güldü. İç sahaya göre dış sahada tam tersi performans sergileyen sarı-lacivertli ekip; son 8 deplasman maçından 6 galibiyet, 2 de beraberlik elde ederek 20 puan topladı.OZAN TUFAN BERABERLİĞİ GETİRDİFenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, 75'inci dakikada Valencia'nın yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaş karşısında 47'nci dakikada Vida'nın bulduğu golle yenik durumda olan Fenerbahçe, 89'uncu dakikada Caner Erkin'in pasında topla buluşan ve güzel bir vuruş sergileyen Ozan Tufan'ın kaydettiği golle sevindi. 2019 yılı Aralık ayında Kadıköy'deki galibiyette uzaktan ağlarla topu buluşturan Ozan Tufan, Beşiktaş'ın sahasında da benzer bir gol kaydetti. Mücadelenin son anlarında gelen golle beraberliği yakalayan sarı-lacivertliler, o dakikadan sonda baskılı oyununu sürdürse de galibiyeti alamadı. Ozan, 2012-13 sezonunda Sow'un ardından aynı sezon içinde Beşiktaş'a 3 gol atan uyuncu oldu.ALTAY BAYINDIR GÖZ DOLDURDUFenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Beşiktaş maçındaki performansı ile göz doldurdu. Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçta kalesinde 1 gol gören Altay, bir çok tehlikeli pozisyona geçit vermedi. Karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamayan başarılı kaleci sosyal medyadan ise destek yağmuruna tutuldu. 6 kurtarış, 1 uzaklaştırma, 2 topu ayakla uzaklaştırma, 1 kazanılan hava topu, 37 topla buluşma, 21 pas ve 11 isabetli pas performansı gösteren Altay Bayındır, Beşiktaş karşısına mutlak galibiyetle çıktıklarını ve henüz hiçbir şeyin de bitmediğini söyledi. Hatalardan destek çıkarmaları gerektiğini savunan Altay, "Artık hataların telafisi olmayan haftalardayız. Disiplinli bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Biz Fenerbahçe'yiz. Bize yakışan oyunu oynamamız gerekiyor. İkinci yarıdaki oyunu ilk yarıda da oynamalıydık. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur. Duygu yoğunluğu hat safhadaydı. Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım. Bu da dışarı vurdu. Bizim kaybetme, berabere kalma gibi bir lüksümüz yok. Her zaman galibiyet elde etmemiz gerekiyor. Bugün 1 puan aldık. Bundan sonraki maçlara da ciddiyetle, hataya yer vermeden devam edeceğiz. İnşallah sezon sonunda verdiğimiz mücadelenin, emeğin, yaşadığımız her şeyin karşılığını alırız" dedi.NAZIM VE İRFAN CAN BEKLENENİ VEREMEDİSarı-lacivertli ekipte tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ün yokluğunda görev alan Nazım Sangare, beklenilen performansı veremedi. Beşiktaş karşısında istenileni veremeyerek Gökhan Gönül'ü aratan Nazım Sangare, mücadelenin başından sonuna kadar oyunda kaldı. Devre arasında Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci de performansı ile tepki çekti. Büyük umutlar ile sarı-lacivertli takıma dahil edilen İrfan Can, Beşiktaş derbisi ile ilk kez 11'de görev aldı. Beklentinin altında kalan İrfan Can, 58'inci dakikada yerine Sosa'ya devretti. EROL BULUT SON VURUŞLARDAN ŞİKAYETÇİFenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş maçına kazanmak için geldiklerini ve elde ettikleri 1 puanın kendileri için yetersiz olduğunu söyledi. Futbolcuların gol pozisyonlarına girdiğini ancak son vuruşlarda konsantre olamadıklarını söyleyen Bulut, milli arada bu sorunun üzerine gideceğinin sinyalini verdi. Evlerinde oynadıkları maçlarda da sorun yaşayan sarı-lacivertli ekip, Kadıköy büyüsünü çözmek için yoğun çaba sarf edecek. Ayrıca her maça farklı bir kadro ile çıkan Erol Bulut, lig sonu hedefledikleri şampiyonluğu kazanmak için de arayışa girecek. Kötü sonuçların ardından gelen istifa çağrılarını umursamayan Bulut, kadro sıkıntısını çözerek en az kayıpla yoluna devam edecek.

Fenerbahçe 1 puanla yetindi
Fenerbahçe 1 puanla yetindi
Fenerbahçe 1 puanla yetindi
Fenerbahçe 1 puanla yetindi
Fenerbahçe 1 puanla yetindi
Fenerbahçe 1 puanla yetindi

Altay Bayındır, Fenerbahçe, Beşiktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe 1 puanla yetindi - Son Dakika Spor


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