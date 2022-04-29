Fenerbahçe 11 maçtır kaybetmiyor - Son Dakika
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Fenerbahçe 11 maçtır kaybetmiyor

29.04.2022 22:29
Fenerbahçe 11 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 11 maçtır mağlubiyet yüzü görmezken, üst üste 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 11 maçtır mağlubiyet yüzü görmezken, üst üste 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kadıköy'de Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 11 maçtır kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 24. haftasında Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, Giresunspor'u 2-1, Hatayspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 2-1, Alanyaspor'u 5-2, Konyaspor'u 2-1, Kayserispor'u 4-0, Galatasaray'ı 2-0, Göztepe'yi 2-0 ve Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etmiş, Trabzonspor ile ise 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe ayrıca, Trabzonspor ile berabere kalmasının ardından 7 maçlık galibiyet serisine de imza attı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA)

Fenerbahçe 11 maçtır kaybetmiyor
Fenerbahçe 11 maçtır kaybetmiyor

YORUMLAR
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Luiz Gustavo, 18 maç sonra Gaziantep FK maçına 11'de başladı Luiz Gustavo, 18 maç sonra Gaziantep FK maçına 11'de başladı Nazım Sangare 9 maç sonra 11'de Nazım Sangare 9 maç sonra 11'de

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe 11 maçtır kaybetmiyor - Son Dakika
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