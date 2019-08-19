Fenerbahçe 123 hafta sonra lider
36 dakika önce
Fenerbahçe, sahasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederek 123 hafta sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturdu.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:10 Kaynak: İHA
, sahasında Gazişehir Gaziantep
'i 5-0 mağlup ederek 123 hafta sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, 123 hafta sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler 2015-2016 sezonunda Vitor Pereira döneminde son kez 10. haftada liderlik koltuğuna oturmuş ve sonraki hafta liderliği kaybetmişti.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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