Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe 123 hafta sonra lider
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Fenerbahçe 123 hafta sonra lider

36 dakika önce

Fenerbahçe, sahasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederek 123 hafta sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturdu.

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Fenerbahçe, sahasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederek 123 hafta sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, 123 hafta sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler 2015-2016 sezonunda Vitor Pereira döneminde son kez 10. haftada liderlik koltuğuna oturmuş ve sonraki hafta liderliği kaybetmişti.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Fenerbahçe, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:10 Kaynak: İHA
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Fenerbahçe 123 hafta sonra lider
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