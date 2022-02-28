Fenerbahçe 15 yaşındaki yıldız adayına imza attırdı - Son Dakika
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Fenerbahçe 15 yaşındaki yıldız adayına imza attırdı

28.02.2022 17:34
Fenerbahçe 15 yaşındaki yıldız adayına imza attırdı

Benfica alt yapısında forma giyen 15 yaşındaki İsak Vural, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Benfica alt yapısında forma giyen 15 yaşındaki İsak Vural, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Türk asıllı İsveçli oyuncu İsak Vural sarı-lacivertli formayı giyecek. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre 15 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşmaya varılırken, "Ailemize hoş geldin İsak" mesajına yer verildi. Ofansif orta saha oyuncusunun, kulübün gelecekteki önemli isimlerden biri olması bekleniyor.

(İHA)

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Fenerbahçe, Barcelona'da yetişen 16 yaşındaki İsak Vural'ı resmen kadrosuna kattı Fenerbahçe, Barcelona'da yetişen 16 yaşındaki İsak Vural'ı resmen kadrosuna kattı Fenerbahçe, İsak Vural'ı kadrosuna kattı Fenerbahçe, İsak Vural'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Benfica, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe 15 yaşındaki yıldız adayına imza attırdı - Son Dakika


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