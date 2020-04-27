Fenerbahçe, 1928 Bucasporlu Barış Sungur'un peşinde

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gündemine sürpriz bir ismi aldı. Sarı Lacivertliler, Barış Sungur için 1928 Bucaspor'a transfer teklif yaptı.









Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bizzat 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ile arayarak görüştüğü ve oyuncu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Barış ile Süper Lig ekiplerinden Alanya, G.Birliği ve Kasımpaşa da ilgileniyor.



1928 Bucaspor Teknik Direktörü Ersin Aka'nın bu sezon 2 maçta şans verdiği 18 yaşındaki santrfor 1 gol kaydetti. (Ajansspor)



