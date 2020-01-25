Fenerbahçe 2 golle kazandı, Kruse alkış topladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe 2 golle kazandı, Kruse alkış topladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe 2 golle kazandı, Kruse alkış topladı

6 saat önce

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i Max Kruse ve Vedat Muriqi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe 2 golle kazandı, Kruse alkış topladı, System.String[]

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i Max Kruse ve Vedat Muriqi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Kruse, müsabaka boyunca gösterdiği performansla taraftar ve teknik heyetten alkış topladı.


Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i Vedat Muriqi ve Max Kruse'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Müsabakanın 72. dakikasında aldığı top ile ceza sahası içine giren Alman futbolcu, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından tribünleri de ateşleyen Kruse, sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. 86. dakikada da sahneye Muriqi çıktı. Sağ kanattan ceza sahası içine giren Rodrigues'in verdiği pasta topu boş kaleye yuvarlayan Kosovalı, aynı zamanda skoru belirleyen isim oldu.


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Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:08 Kaynak: İHA
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