Fenerbahçe 2 golle turladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe 2 golle turladı - Son Dakika

Fenerbahçe 2 golle turladı

6 saat önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında ilk maçta 4-0 yendiği İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında ilk maçta 4-0 yendiği İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmişti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan rövanş maçında ise sarı-lacivertliler ikinci yarıda Zanka ve Tolgay'ın golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek adını kupada son 16'ya yazdırdı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
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