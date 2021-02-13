Fenerbahçe, 2 maç sonra galibiyet elde etti - Son Dakika

Fenerbahçe, 2 maç sonra galibiyet elde etti

13.02.2021 21:21
Fenerbahçe, 2 maç sonra galibiyet elde etti, System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, 2 maç aradan sonra galibiyet elde etti.

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, 2 maç aradan sonra galibiyet elde etti.

Ligin 24. haftasında oynanan derbide Galatasaray'a 1-0, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım, Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe, Mame Thiam'ın 19. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, müsabakanın 53. dakikasında Enner Valencia ile ikinci golü buldu: 0-2. Fatih Karagümrük, 67. dakikada Fabio Borini ile fileleri havalandırarak farkı bire indirdi: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 16. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 51'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Süper Lig'de 7. mağlubiyetini yaşayan Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı.

Thiam, 8. golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, bu sezon 8. kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de gol sayısını 6'ya çıkaran Thiam, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 kez ağları havalandırdı.

Ligde Kasımpaşa maçında 2 gol atan Senegalli futbolcu, MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük müsabakalarında da birer kez skor tabelasını değiştirdi. Thiam, bu gollerin hepsini ilk yarıda buldu.

Mame Thiam, kupada ise Sivas Belediyespor karşılaşmasında 2 gole imzasını atmıştı. Öte yandan sarı-lacivertli takım, Thiam'ın gol sevinci yaşadığı tüm maçlardan galip ayrıldı.

Valencia gollerine devam ediyor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, iki maç üst üste fileleri havalandırmayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan çeyrek final müsabakasında bir gol kaydeden Valencia, bu maçta da gol sevinci yaşadı.

Valencia, böylece sarı-lacivertli formayla bu sezon gol sayısını 5'e çıkardı. Ekvadorlu oyuncu, bu gollerin 4'ünü ligde, birini ise kupada kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün golü VAR'a takıldı

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'ün attığı gol, VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı.

Kırmızı-siyahlı takım, Andrea Bertolacci'nin maçın 75. dakikasında attığı golle beraberliği sağladı. Ancak maçın hakemi Halis Özkahya, VAR odasının uyarısının ardından pozisyonda Artur Sobiech'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Tisserand 5 maç sonra formasına kavuştu

Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, 5 maç sonra forma giydi.

Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta üst adalesinden sakatlanan Tisserand, ligde 4, kupada ise 1 maçta görev yapamamıştı.

Maçın 82. dakikasında Caner Erkin'in yerine oyuna giren Tisserand, böylece 23 gün sonra formasına kavuştu.

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Valencia, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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