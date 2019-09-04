Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe 20 milyon euroluk Boateng'i reddetti
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Fenerbahçe 20 milyon euroluk Boateng'i reddetti

2 saat önce

Yaz transfer döneminin sone ermesinin ardından bazı iddialar da gündeme düşmeye başladı.

Fenerbahçe 20 milyon euroluk Boateng'i reddetti, System.String[]

Yaz transfer döneminin sone ermesinin ardından bazı iddialar da gündeme düşmeye başladı. Takvim'de yer alan habere göre; Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'ye bu transferin öncesinde Bayern Münih'ih 31 yaşındaki tecrübeli stoperi Jerome Boateng'in kiralık olarak teklif edildiği ancak Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu maliyeti nedeniyle kadrosuna katmadığı belirtildi.


PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO


76 kez Alman Milli Takım forması giyen Boateng'in piyasa değeri 20 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.

Jérôme Boateng, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:19 
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