Fenerbahçe, 2015-2016 sezonundan beri erkek basketbol takımı forması giyen Gigi Datome ile yolların... - Son Dakika

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonundan beri erkek basketbol takımı forması giyen Gigi Datome ile yolların...

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonundan beri erkek basketbol takımı forması giyen Gigi Datome ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonundan beri erkek basketbol takımı forması giyen Gigi Datome ile yolların ayrıldığını açıkladı. - İSTANBUL

Gigi Datome, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, 2015-2016 sezonundan beri erkek basketbol takımı forması giyen Gigi Datome ile yolların... - Son Dakika Spor
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