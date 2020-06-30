Fenerbahçe, 2015-2016 sezonundan beri erkek basketbol takımı forması giyen Gigi Datome ile yolların...
Fenerbahçe, 2015-2016 sezonundan beri erkek basketbol takımı forması giyen Gigi Datome ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:37 Kaynak: İHA
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