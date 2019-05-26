Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe 2019'u kupasız kapattı

Fenerbahçe 2019'u kupasız kapattı

4 saat önce

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2019 yılını kupasız kapattı.

Fenerbahçe 2019'u kupasız kapattı, System.String[]
Fenerbahçe Futbol Takımı, 2019 yılını kupasız kapattı. Sarı-lacivertli ekip hem ligde hem kupada gösterdiği etkisiz performansla sınıfta kalarak tarihinin en kötü sezonunu yaşadı. 2018-2019 sezonuna başkan Ali Koç ile yeni bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de işler istediği gibi gitmedi. Yeni sezonda Hollandalı Teknik Adam Phillip Cocu ile anlaşan sarı-lacivertliler daha sonra başarısız performansından dolayı Cocu ile yollarını ayırmıştı. Cocu'dan sonra görevi devralan Erwin Koeman ile de beklediğini bulamayan Fenerbahçe yola Ersun Yanal ile devam etti. Sezonun ilk yarısını küme düşme hattında bitiren sarı-lacivertli ekip Türkiye Kupası'nda da beklediğini bulamazken sezonu 6. sırada tamamladı. Sarı kanaryalar gösterdiği bu performansla 2019 yılında futbolu kupasız kapattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:25 Kaynak: İHA
Phillip Cocu, Futbol, Fenerbahçe, Güncel
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