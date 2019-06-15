Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, 21 yaşındaki futbolcu Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı.
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Fenerbahçe, 21 yaşındaki futbolcu Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı.

28 dakika önce

Fenerbahçe, 21 yaşındaki futbolcu Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fenerbahçe, 21 yaşındaki futbolcu Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı., System.String[]
Fenerbahçe, 21 yaşındaki futbolcu Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:14 Kaynak: İHA
Murat Sağlam, Fenerbahçe, Spor
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