Fenerbahçe, 21 yaşındaki futbolcu Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı.
28 dakika önce
Fenerbahçe, 21 yaşındaki futbolcu Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:14 Kaynak: İHA
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