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Fenerbahçe, 22 yaşındaki oyuncusu Barış Alıcı'yı Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1.5 yıllığına...
6 saat önce
Fenerbahçe, 22 yaşındaki oyuncusu Barış Alıcı'yı Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1.5 yıllığına kiraladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:10 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, 22 yaşındaki oyuncusu Barış Alıcı'yı Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1.5 yıllığına kiraladı. - İSTANBUL
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