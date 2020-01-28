Fenerbahçe, 22 yaşındaki oyuncusu Barış Alıcı'yı Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1.5 yıllığına... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, 22 yaşındaki oyuncusu Barış Alıcı'yı Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1.5 yıllığına... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, 22 yaşındaki oyuncusu Barış Alıcı'yı Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1.5 yıllığına...

6 saat önce

Fenerbahçe, 22 yaşındaki oyuncusu Barış Alıcı'yı Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1.5 yıllığına kiraladı.

Fenerbahçe, 22 yaşındaki oyuncusu Barış Alıcı'yı Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1.5 yıllığına..., System.String[]

Fenerbahçe, 22 yaşındaki oyuncusu Barış Alıcı'yı Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1.5 yıllığına kiraladı. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Belçika, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına, sarı-lacivertli takımın taraftarları alınmayacak
Fenerbahçe'de Barış Alıcı Westerlo'ya kiralandı Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'ye bomba oran Phillip Cocu, Adil Rami'yi istiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 20:33:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe, 22 yaşındaki oyuncusu Barış Alıcı'yı Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1.5 yıllığına... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]