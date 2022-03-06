Fenerbahçe 24 yıllık seriyi sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe 24 yıllık seriyi sürdürdü

06.03.2022 21:07
Fenerbahçe 24 yıllık seriyi sürdürdü

Fenerbahçe, Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak rakibine Kadıköy'de 24 yıldır kaybetmeme serisini sürdürdü.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak rakibine Kadıköy'de 24 yıldır kaybetmeme serisini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak rakibi karşısında 24 yıllık serisine devam etti.. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ligde Trabzonspor'a son olarak 23 Ağustos 1997 tarihinde 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, 25 maçtır Trabzonspor'a kaybetmezken, bu müsabakalardan 13 galibiyet ve 12 beraberlik aldı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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