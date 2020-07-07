Fenerbahçe 3 eksikle Ankara'da! Gençlerbirliği karşısında iddaa'da galibiyetlerine... - Son Dakika

Fenerbahçe 3 eksikle Ankara'da! Gençlerbirliği karşısında iddaa'da galibiyetlerine...

Bu bir ilandırGENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇEPandemi arasından Konyaspor galibiyetiyle dönen Gençlerbirliği, sonrasındaki 3 maçtan ise sadece 1 puan çıkartabildi ve Kasımpaşa ile Kayserispor'un yükselen formuyla birlikte yeniden düşme korkusu yaşamaya başladı.

Bu bir ilandır

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GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE


Pandemi arasından Konyaspor galibiyetiyle dönen Gençlerbirliği, sonrasındaki 3 maçtan ise sadece 1 puan çıkartabildi ve Kasımpaşa ile Kayserispor'un yükselen formuyla birlikte yeniden düşme korkusu yaşamaya başladı.


30 hafta sonunda 32 puanla 13. sırada yer alıyorlar ve 16. Yeni Malatyaspor ve 17. Rizespor ile aralarında sadece 3 puan var.


Fenerbahçe karşısında sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Floyd Ayite görev yapamayacak. Giovanni Sio'nun durumu ise maç saati netlik kazanacak.


Fenerbahçe ise salgın arasından sonra çıktığı 4 lig maçının 3'ünü kazandı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kayıpları sonrası Avrupa bileti için iştahlanan sarı-lacivertliler, Ankara'dan da 3 puanla dönmek istiyor.


Deplasman kafilesinde Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle yer almadı. Sarı kart cezası sona eren Garry Rodrigues ilk 11'e geri dönecek.


2001 doğumlu sol stoper Cenk Alptekin de kadroya dahil edildi ancak Tahir Karapınar'ın savunmada "Falette & Luiz Gustavo" ile başlaması bekleniyor.


Gençlerbirliği son 7 lig maçının 5'inde gol atamadı.


Fenerbahçe bu sezon aldığı 14 galibiyetin 11'inde kalesinde de gol gördü.


%41'lik kesim üste üste gelen 2 galibiyetle morallenen sarı-lacivertli ekibe güveniyor...


Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun Marsilya günleri! Birbirinden güzel goller...




Gençlerbirliği, Kayserispor, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:32 

Son Dakika Spor Fenerbahçe 3 eksikle Ankara'da! Gençlerbirliği karşısında iddaa'da galibiyetlerine... - Son Dakika Spor
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