Fenerbahçe'de Helsinki maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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