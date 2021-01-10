Fenerbahçe 3 futbolcunun üzerini çizdi: Lemos, Dirar ve Ademi ile yollar ayrılıyor

Transfer için düşünülen Sokratis'in Genoa'yı tercih etme ihtimalinin yükselmesi sonrası farklı stoperlere yönelen Kanarya, Mauricio Lemos'la yollarını ayıracak. Uruguaylı stoperle, Celta Vigo ilgileniyor.

ADEMİ KAYSERİSPOR YOLCUSU

Nabil Dirar'a da Başakşehir'in talip olduğu bilgisine ulaşıldı. Beklenenin altında kalan Kemal Ademi'yi ise kiralık olarak Kayserispor'un istediği öğrenildi.

3 FUTBOLCUYA DA ONAY ÇIKTI

Dirar'ın yanı sıra Lemos ve Ademi'nin gitmesine teknik heyet de onay vermiş durumda.