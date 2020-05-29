Fenerbahçe, 3 Haziran'a kadar Riva'da çalışacak - Son Dakika

Fenerbahçe, 3 Haziran'a kadar Riva'da çalışacak

Fenerbahçe, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig hazırlıklarını 3 Haziran'a kadar Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde sürdürecek.

Fenerbahçe, 3 Haziran'a kadar Riva'da çalışacak, System.String[]

Fenerbahçe, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig hazırlıklarını 3 Haziran'a kadar Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde sürdürecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 1 Haziran Pazartesi günü oyuncular ile teknik ve idari ekibe PCR testi yapılacağı bildirildi. 3 Haziran'da dahil olmak üzere çalışmaların Riva'da süreceği 4-5 Haziran'da takımın izinli olacağı belirtilirken, sarı-lacivertli ekibe 6 Haziran'da Samandıra'da antikor testi yapılacağı, test sonuçlarına göre ise 6 Haziran akşamı Samandıra'da antrenman planlandığı kaydedildi.

Öte yandan Fenerbahçe, 12 Haziran'a kadar günlük antrenmanlarını Samandıra Tesislerinde sürdürecek.


Fenerbahçe, Riva, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 01:17 Kaynak: DHA

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