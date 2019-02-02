Fenerbahçe, 3 İsmi UEFA Bildirdi

Fenerbahçe'nin UEFA listesine eklediği 3 isim açıklandı.

Fenerbahçe'nin UEFA listesine eklediği 3 isim açıklandı.



Spor Toto Süper Lig'in devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden kimlerin UEFA listesinde yer alacağı netleşti. Sarı-lacivertli ekip, yeni transferlerden Victor Moses, Sadık Çiftpınar ve Tolgay Arslan'ı UEFA'ya bildirdi. Böylece bu üç isim UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe forması giyebilecek. - İSTANBUL

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