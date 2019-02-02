Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, 3 İsmi UEFA Bildirdi

Fenerbahçe, 3 İsmi UEFA Bildirdi

1 saat önce

Fenerbahçe'nin UEFA listesine eklediği 3 isim açıklandı.

Fenerbahçe, 3 İsmi UEFA Bildirdi, System.String[]
Fenerbahçe'nin UEFA listesine eklediği 3 isim açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden kimlerin UEFA listesinde yer alacağı netleşti. Sarı-lacivertli ekip, yeni transferlerden Victor Moses, Sadık Çiftpınar ve Tolgay Arslan'ı UEFA'ya bildirdi. Böylece bu üç isim UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe forması giyebilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:25 Kaynak: İHA

Spor
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