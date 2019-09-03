Fenerbahçe 3 oyuncusunu kiraladığını açıkladı
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Fenerbahçe, 3 genç futbolcusunu alt liglere kiraladığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:25 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, 3 genç futbolcusunu alt liglere kiraladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Batuhan Yılmaz TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Modafenspor'a, Yusuf Mert Tunç TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor'a ve Cebrail Akbulut ise TFF 1'inci Lig ekiplerinden Erzurumspor'a 1 yıllığına kiralandı.
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