Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe 3 oyuncusunu kiraladığını açıkladı
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Fenerbahçe 3 oyuncusunu kiraladığını açıkladı

1 saat önce

Fenerbahçe, 3 genç futbolcusunu alt liglere kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe 3 oyuncusunu kiraladığını açıkladı, System.String[]

Fenerbahçe, 3 genç futbolcusunu alt liglere kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Batuhan Yılmaz TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Modafenspor'a, Yusuf Mert Tunç TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor'a ve Cebrail Akbulut ise TFF 1'inci Lig ekiplerinden Erzurumspor'a 1 yıllığına kiralandı.

Modafenspor, Fenerbahçe, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:25 Kaynak: DHA
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