Fenerbahçe, 3 puanı uzatmada aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 90+3. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek ikide iki yaptı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda 3 puanı almayı bildi. Maçın 77. dakikasında Vedat Muric'le skoru eşitleyen Fenerbahçe, 90+3. dakikada Nabil Dirar'ın golüyle rakibini 2-1 mağlup etti.

İlk hafta Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan da 3 puan çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

6 sezon sonra 2'de 2

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenerek 6 sezon sonra Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başladı.

Son olarak 2011-2012 sezonunda ligin ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe, daha sonraki 6 sezonun hiçbirinde bunu tekrarlayamamıştı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında kazanarak 6 sezon aranın ardından lige 6 puanlık bir başlangıç yaptı.

Ersun Yanal'la ilk

Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde ligde ilk kez 6 maç üst üste kazandı.

Sarı-lacivertliler, Yanal yönetiminde şampiyon olduğu 2013-2014 sezonunda en fazla üst üste ligde 5 maçta galip gelmişti.

Yanal'la geride kalan sezonun son 4 haftasını galip bitiren, bu sezona da 6 puanla başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'deki son 6 karşılaşmasını da kazanmış oldu.

Muric ve Dirar'dan gollere devam

Fenerbahçeli futbolcular Muric ve Dirar, ligin 2. haftasını da boş geçmedi.

İlk hafta Gazişehir Gaziantep filelerini de havalandıran iki futbolcu, Medipol Başakşehir karşısında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri kaydetti.

Fenerbahçe'nin golü VAR'la iptal oldu

Fenerbahçe'nin 43. dakikada Muric'le attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Hakem Halil Umut Meler, yardımcısından uyarı gelmeyince ilk önce gol kararı verdi. VAR incelemesi sonrası Muric'e gol pasını atan Deniz Türüç'ün Emre Belözoğlu'ndan aldığı pas sırasında ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol iptal oldu.

Devre arası tartışma çıktı

Karşılaşmanın devre arasında Medipol Başakşehirli futbolcu Enzo Crivelli ile Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan arasında tartışma çıktı.

İlk yarının sonunda Emre Belözoğlu, bir pozisyondan sonra Crivelli ile kısa süreli bir tartışma yaşadı. Devrenin sona ermesiyle bu sefer Ozan ve Crivelli birbirlerinin üzerine yürüdü. Araya giren diğer futbolcular ve teknik heyet tartışmayı büyümeden yatıştırdı.

Fenerbahçeli taraftarların mutluluğu

Fenerbahçeli taraftarlar, son dakikalarda gelen galibiyetin mutluluğunu futbolcularla yaşadı.

Futbolcular maç sonu tribüne çağıran taraftarlar, sarı-lacivertli oyuncularla tezahürat yaptı. Taraftarlar, daha sonra teknik direktör Ersun Yanal lehine de sevgi gösterilerinde bulundu.