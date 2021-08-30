Fenerbahçe, 37 yıl sonra Süper Lig'in ilk 3 maçını gol yemeden kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Altay'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 yenerek puanını 9'a yükseltti. Ligde oynadığı 3 maçta da gol yemeyen Fenerbahçe, 37 yıl sonra bir ilki başardı.

ALTAY BAYINDIR, RÜŞTÜ REÇBER'DEN SONRA İLKİ BAŞARDI

Süper Lig'de 3'te 3 yapan Fenerbahçe, kalesinde hiç gol görmedi. Sarı-lacivertliler en son 1983-1984 sezonunda ligin ilk üç maçını gol yemeden kazanmıştı. Altay Bayındır ise 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe kalesini koruyan Rüştü Reçber'den sonra ilk 3 müsabakada kalesini gole kapatmayı başararak sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti.