Fenerbahçe, 4 eksikli Kasımpaşa'yı konuk ediyor! iddaa'da galibiyetlerine...
6 saat önce
KASIMPAŞAKonyaspor karşısında aldığı 5 gollü galibiyetin ardından Kayserispor deplasmanına da mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Fenerbahçe, lig sonuncusu rakibi karşısında aldığı tek gollü yenilgiyle adeta şoke oldu.
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8.11.2019 18:27:06. #1.11#
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