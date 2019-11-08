Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, 4 eksikli Kasımpaşa'yı konuk ediyor! iddaa'da galibiyetlerine...
Son Dakika Spor Fenerbahçe, 4 eksikli Kasımpaşa'yı konuk ediyor! iddaa'da galibiyetlerine...

Fenerbahçe, 4 eksikli Kasımpaşa'yı konuk ediyor! iddaa'da galibiyetlerine...

6 saat önce

KASIMPAŞAKonyaspor karşısında aldığı 5 gollü galibiyetin ardından Kayserispor deplasmanına da mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Fenerbahçe, lig sonuncusu rakibi karşısında aldığı tek gollü yenilgiyle adeta şoke oldu.

Fenerbahçe, 4 eksikli Kasımpaşa'yı konuk ediyor! iddaa'da galibiyetlerine..., System.String[]

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:35 
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