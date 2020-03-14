Fenerbahçe 6 eksikle Konya'da! iddaa'da galibiyetlerine verilen oran...

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KONYASPOR - FENERBAHÇE



Aykut Kocaman sonrası Bülent Korkmaz da Konyaspor'a çare olamadı.



Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan yeşil-beyazlılar Korkmaz'la 4, toplamda ise 7 maçlık 3 puan hasreti yaşıyor.



As kaleci Serkan Kırıntılı cezalı, Fenerbahçe'ye karşı kalede Ertuğrul Taşkıran olacak. Sezonun ilk maçında da benzer bir durum yaşanmıştı, İstanbul'dan 5-1'lik yenilgiyle dönmüşlerdi.



Fenerbahçe'de ise sular durulmuyor.



Sarı-lacivertliler Ersun Yanal sonrası ilk lig maçında, Denizlispor karşısında 1 puanı son anlarda kurtardı ve galibiyetsiz seri 6 maça çıktı.



Tolgay Arslan, Ozan Tufan ve Serdar Aziz cezalı durumda. Cezalı olan bir diğer isim kaleci Altay Bayındır da ameliyat oldu, Konya'da eldivenler Harun Tekin'e emanet. Nabil Dirar ve Max Kruse sakat, takımla çalışmalara başlayan Garry Rodrigues ile Simon Falette'in durumları maç saati netleşecek.



Corona virüs salgını nedeniyle mücadele seyircisiz oynanacak.



Konyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 Süper Lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. İstanbul'daki 3-2'lik maçta yeşil-beyazlıların başında Aykut Kocaman vardı.



Üyelerin %59'dan fazlası sarı-lacivertlilerin Konya'dan 3 puanla döneceğine olan inancı tam!



?Konyaspor'un eksik Fenerbahçe'ye skor üreteceğini düşünüyorum. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Garry Rodrigues'in kadroda olması önemli. Vedat Muriqi ile onlar da cevap verir.



Vedat Muriqi'nin Gençlerbirliği günlerinden...



