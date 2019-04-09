Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe 9 Aylık Dönemde 102,2 Milyon Zarar Açıkladı

Fenerbahçe 9 Aylık Dönemde 102,2 Milyon Zarar Açıkladı

58 dakika önce

Fenerbahçe Futbol AŞ, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 102,2 milyon lira zarar etti.

Fenerbahçe 9 Aylık Dönemde 102,2 Milyon Zarar Açıkladı, System.String[]
Fenerbahçe Futbol AŞ, 1 Haziran 2018- 28 Şubat 2019 döneminde 102,2 milyon lira zarar etti.


Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şirketin, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 102 milyon 238 bin 806 lira zarar ettiği bildirildi.


Şirket, bir önceki dönem olan 1 Haziran 2017- 28 Şubat 2018 arasında 102 milyon 604 bin 253 lira zarar etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:32 Kaynak: AA
Futbol, 28 Şubat, Fenerbahçe, Ekonomi
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