Fenerbahçe, 9 kişi kalan Atakaş Hatayspor karşısında bir puanla yetindi

Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, maçı 9 kişi tamamlayan rakibiyle 0-0 berabere kalarak sahasında puan kaybı yaşadı.

Ligin açılış maçında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-lacivertliler, Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. İkinci yarıda özellikle son bölümde girdiği pozisyonlardan faydalanamayan Fenerbahçe, iki oyuncusu kırmızı kartla oyun dışında kalan Atakaş Hatayspor karşısında bir puana razı oldu.

Bu sonuçla iki takım da puanlarını 4'e çıkardı.

Gökhan Gönül direğe takıldı

Fenerbahçe, maçın 65. dakikasında Gökhan Gönül ile önemli bir pozisyondan faydalanamadı.

Jose Sosa'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, Gökhan Gönül'ün penaltı noktasına yakın bir mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Novak ve Mert Hakan ilk kez

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Filip Novak ile Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayı ilk kez giymenin heyecanını yaşadı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun yerine oyuna giren Novak ile 68. dakikada Tolga Ciğerci ile yer değiştiren Mert Hakan, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına çıktı.

İki futbolcu, ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakanın kadrosunda yer almamıştı.

16 sezon sonra ilk iç saha maçında gol atamadı

Fenerbahçe, 16 sezon sonra Süper Lig'de oynadığı ilk iç saha maçında golle tanışamadı.

Sarı-lacivertli takım, son olarak şampiyonluğa ulaştığı 2003-2004 sezonunun ilk haftasında sahasında İstanbulspor'a 3-0 mağlup olduğu müsabakada gol sevinci yaşayamamıştı.

Hatayspor, maçı 9 kişi tamamladı

Atakaş Hatayspor, Ruben Riberio ve Isaac Sackey'in kırmızı kartla cezalandırılması nedeniyle maçı 9 kişi tamamladı.

Müsabakanın 73. dakikasında Riberio ile girdiği ikili mücadelede Gökhan Gönül yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk, Riberio'ya ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Portekizli futbolcu, 19. dakikada da hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle sarı kartla cezalandırılmıştı.

Karşılaşmanın 81. dakikasında bu kez Isaac Sackey, Valencia'ya faul yaptığı gerekçesiyle hakem Ümit Öztürk tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Sackey, 56. dakikada yine Valencia ile girdiği ikili mücadelenin ardından sarı kart görmüştü.