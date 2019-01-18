Fenerbahçe Aatif'ı Açıkladı
58 dakika önce
İSTANBUL / DHAFenerbahçe Kulübü, futbolcuları Aatif Chahechouhe'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor Kulübü ile her konuda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
İSTANBUL/ DHA Fenerbahçe Kulübü
, futbolcuları Aatif Chahechouhe
'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor
Kulübü ile her konuda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertliler, "Chahechouhe'ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:11 Kaynak: DHA
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Çaykur Rizespor, Aatif Chahechouhe'yi Bonservisiyle Transfer Etti
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