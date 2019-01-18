Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Aatif'ı Açıkladı

Fenerbahçe Aatif'ı Açıkladı

58 dakika önce

İSTANBUL / DHAFenerbahçe Kulübü, futbolcuları Aatif Chahechouhe'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor Kulübü ile her konuda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Aatif'ı Açıkladı, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Fenerbahçe Kulübü, futbolcuları Aatif Chahechouhe'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor Kulübü ile her konuda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, "Chahechouhe'ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:11 Kaynak: DHA

Fenerbahçe Kulübü, Çaykur Rizespor, Aatif Chahechouhe, Spor
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