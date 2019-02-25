Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Abdullah Çevrim'i Unutmadı

Fenerbahçe, Abdullah Çevrim'i Unutmadı

45 dakika önce

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski futbolcusu Abdullah Çevrim için Beşiktaş derbisine siyah bantla sahaya çıktı.

Fenerbahçe, Abdullah Çevrim'i Unutmadı, System.String[]
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski futbolcusu Abdullah Çevrim için Beşiktaş derbisine siyah bantla sahaya çıktı.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde eski futbolcularını unutmadı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde vefat eden A Milli Takım'ın eski futbolcularından Fenerbahçeli Abdullah Çevrim için forma kollarına siyah bant taktı. Çevrim için müsabaka öncesinde saygı duruşu düzenlendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:11 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Fenerbahçe, Yenikadinda Gösterme, Spor
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