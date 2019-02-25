Fenerbahçe, Abdullah Çevrim'i Unutmadı
45 dakika önce
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski futbolcusu Abdullah Çevrim için Beşiktaş derbisine siyah bantla sahaya çıktı.
Fenerbahçe
, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski futbolcusu Abdullah Çevrim için Beşiktaş
derbisine siyah bantla sahaya çıktı.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde eski futbolcularını unutmadı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde vefat eden A Milli Takım'ın eski futbolcularından Fenerbahçeli Abdullah Çevrim için forma kollarına siyah bant taktı. Çevrim için müsabaka öncesinde saygı duruşu düzenlendi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:11 Kaynak: İHA
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