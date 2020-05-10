Fenerbahçe açıkladı: Fenerium mağazaları açılıyor

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Fenerbahçe Spor Kulübü, lisanslı ürünlerinin satışlarını yaptığı Fenerium şubelerini yaşanan korona virüs salgını sebebiyle geçici süreyle kapanmıştı.
Sarı-lacivertli kulüp, 15 mağazanın 11 Mayıs'tan itibaren çalışacağını duyurdu.
Sosyal mesafe, hijyen ve sterilizasyon kurallarına titizlikle uyulacağı belirtildi.
Fenerium mağazalarının 11 Mayıs itibariyle kısmen açılacağı duyuruldu
"Mesafeler aşkımıza engel olamaz, yarın tekrar buluşuyoruz."pic.twitter.com/FiUXZeZG4O
— Spor Arena (@sporarena) May 10, 2020