Fenerbahçe Adam Voleybol'u ağırladı - Son Dakika

Fenerbahçe Adam Voleybol'u ağırladı

Gaziantep Adam Voleybol Spor Kulübü, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe voleybol takımı ile hazırlık maçları yapmak üzere İstanbul'da gitti.

Fenerbahçe Adam Voleybol'u ağırladı, System.String[]

Gaziantep Adam Voleybol Spor Kulübü, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe voleybol takımı ile hazırlık maçları yapmak üzere İstanbul'da gitti.

Sarı-lacivertli takımın yöneticileri, teknik heyet, oyuncuları ve Adam Voleybol yöneticilerini yemekte ağırladı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Adam Voleybol Kulüp Başkanı Hatice Bilginsoy ile kulüp yöneticileri, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda 1907 Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ruşen Çetin ile Fenerbahçe Voleybol Şubesi İdari Menajeri Abdullah Paşaoğlu ve oyuncular katıldı.

Organizasyonda Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Gaziantep Adam Voleybol Spor Kulübü Başkanı Hatice Bilginsoy'a tüm takım oyuncularının imzaladığı Eda Erdem Dündar forması hediye etti. Hatice Bilginsoy da Simla Türker Bayazıt'a Gaziantep'ten götürdüğü hediyeleri takdim etti.

"Gaziantep'ten özel misafirlerimiz geldi"

Fenerbahçe yöneticisi Simla Türker Bayazıt, "Bugün çok keyifli bir öğle yemeği yedik. Gaziantep'ten çok özel misafirlerimiz vardı. Kendileriyle 1907 Derneği Başkanı Sayın Ruşen Çetin vesilesiyle tanıştık. Bu sene kadın voleybolda üç kulvarda varız. Sultanlar Ligi'nde, Kadınlar 1. Ligi'nde ve Kadınlar 2. Ligi'nde varız. Bugünkü konuklarımız, 1.Lig'de aynı grupta yarışmayacağımız ama ileride potansiyel rakiplerimiz. Çok güzel dostluk maçları yapacağız. Amacımız, gençlere ve kız çocuklarına örnek olmak. Buralarda takımlar üst liglere çıkmayı hedefliyor. Tecrübe kazanarak hem fiziksel, hem de moral ve motivasyon ile sporcu olmanın altyapısını kazanmak üzere bunu hedefliyor. Ligde güzel bir mücadele yaşayacağız. Bugün ve yarın da dostluk maçlarında bu ortamları hazırlamayı ümit ediyoruz" dedi.

Bilginsoy: "İstanbul'da çok güzel ağırlandık"

Adam Voleybol Kulüp Başkanı Hatice Bilginsoy ise yeni sezon öncesi hazırlık maçları için geldikleri İstanbul'da, Fenerbahçe yöneticileri tarafından çok güzel ağırlandıklarını söyledi. Amaçlarının dostluğu, sporda kardeşliği ön plana çıkarmak olduğunu söyleyen Bilginsoy, "Takımımız yaklaşık 1 aydır çalışmalarını sürdürüyor. Liglerimiz kısa bir süre sonra başlayacak. Takımımız hem hazırlık maçı oynamak hem de renkdaşımız, kardeş takımımız Fenerbahçe ile dostluğumuzu pekiştirmek için buraya geldi. Sağ olsun yöneticilerimiz Sayın Simla hanım başta olmak üzere, Ruşen bey ve Abdullah beyler bizleri çok iyi ağırladı. Buradan çıkacak sonuca hiç bakmıyoruz. Dostluğun kazanacağı maçlar olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Karşılaşma 2-2 sona erdi

Öte yandan Fenerbahçe ile Gaziantep Adam Voleybol Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde 4 set üzerinden oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmayı iki takımında yöneticileri birlikte izlerken, maçın setleri, 23-25, 25-17, 25-22, 23-25 tamamlandı. Dostluğun kazandığı maç 2-2'lik skorla biterken maç sonrasında ise Adam Voleybol takımı kaptanı Tuğçe Atıcı, Fenerbahçeli sporculara tatlı ikramında bulundu. - GAZİANTEP

Fenerbahçe Adam Voleybol'u ağırladı
Fenerbahçe Adam Voleybol'u ağırladı
Fenerbahçe Adam Voleybol'u ağırladı
Fenerbahçe Adam Voleybol'u ağırladı
Fenerbahçe Adam Voleybol'u ağırladı
Fenerbahçe Adam Voleybol'u ağırladı

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 12:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Adam Voleybol'u ağırladı - Son Dakika Spor

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