Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Giresunspor ile oynanan hazırlık maçında görev alan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalıştı.

Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı.

Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.