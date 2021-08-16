Fenerbahçe, Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor'u Mesut Özil'in golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 59. dakikasında yaşanan pozisyon ise büyük tartışma konusu oldu.
Adana Demirsporlu Castro ceza sahası içinde Osayi Samuel tarafından düşürüldü. Pozisyona son derece yakın olan hakem Ali Şansalan ise devam kararı verdi. Bu karar sonrasında sosyal medyada Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları Şansalan'a büyük tepki gösterdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının hakemine tepki yağıyor! Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının isyanı çok büyük - Son Dakika Spor