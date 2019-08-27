Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, adil rami'yi açıkladı
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Fenerbahçe, adil rami'yi açıkladı

1 saat önce

Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, adil rami'yi açıkladı, System.String[]

Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu. Adil Rami'ye Fenerbahçe'ye  'hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Adil Rami'nin havalimanı görüntüleri
-Detaylar


Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:07 Kaynak: DHA
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