Fenerbahçe akşam idmanında çabukluk ve taktik üzerinde durdu - Son Dakika

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarında günü akşam yaptığı antrenmanla noktaladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, sabahki antrenmanın ardından çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti. Saat 17.00'de ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda sonrasında çabukluk ve koordinasyon çalışmalarına geçildi. Ardından çift kale maç yapan sarı-lacivertliler antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.