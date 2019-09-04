Fenerbahçe, alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:13 Kaynak: DHA
, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri
'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman saat 19.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda pas çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı.
Öte yandan yeni transfer Luiz Gustavo
takımla ilk idmanını yaparken Volkan Demirel
de teknik heyetle birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-lacivertli ekip, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.
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