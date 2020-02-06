Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Kadıköy'de oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 12.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:55 Kaynak: İHA
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