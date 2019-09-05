Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

2 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı.


Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek. - İSTANBUL

Can Bartu Tesisleri, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 2010-2011 sezonu şampiyonluğu yorumu Fenerbahçelileri kızdırdı!
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert cevap! Fransızlar yazdı: Gustavo, Fenerbahçe'ye gelmek için cebinden para ödedi NEC Nijmegen, Ferdi'nin transfer taksidini ödemeyen Fenerbahçe'ye dava açıyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 00:01:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]