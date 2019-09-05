Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

13 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in dördüncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in dördüncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Can Bartu Tesisleri, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:17 Kaynak: DHA
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