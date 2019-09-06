Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

2 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, aktif dinlenmeye yönelik yapılan çalışmalarla sona erdi.


Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:07 Kaynak: İHA
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